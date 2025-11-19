В АКОРТ ответили на претензии по условиям продажи готовой еды в магазинах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Предложение уравнять торговые сети, продающие в том числе готовую еду, с общепитом является избыточным — это ничего принципиально не изменит в части безопасности, но может ухудшить доступ потребителей к качественным свежим продуктам.

Так прокомментировали РБК в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) инициативу изменить режим ОКВЭД для торговых точек с зонами для питания.

«Обязательный перевод торговых объектов, продающих готовую еду, на режим ОКВЭД для общепита выглядит избыточным. Это может усложнить работу торговли и снизить доступ потребителей к качественным свежим продуктам», — пояснил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По его словам, действующий ГОСТ «Классификация предприятий торговли» позволяет магазинам иметь в своем составе кулинарные и хлебопекарные цеха. «При этом такие цеха уже обязаны соблюдать санитарные требования, аналогичные предприятиям общепита», — уточнил Богданов.

Формат «готовой еды внутри ретейла» уже встроен в нормативную среду и регулируется не менее строго, чем производство в заведениях общепита, отметил представитель индустрии, считает он.

Иметь отдел, где можно купить и съесть на месте иные продовольственные товары, торговым сетям разрешает и ГОСТ «Торговля.Термины», который вступит в силу с 1 декабря 2026 года.

«Большая часть кулинарной продукции в ретейле продается навынос: это салаты, горячие блюда, выпечка, которые покупают на ходу», — пояснил Богданов.

Он напомнил, что зоны внутри торговых объектов — это, как правило, «небольшой угол с несколькими столами и микроволновой печью, предназначенные для тех, кто хочет разогреть еду или перекусить на месте». Цех кулинарии находится отдельно от зала, а сама доготовка часто сводится к работе с полуфабрикатами, которые привозят с фабрик замороженной продукции.

«При этом вопрос личной гигиены остается на покупателе: человек либо моет руки заранее, либо использует антисептик. Наличие рядом туалета не меняет поведение потребителей и не влияет на фактические риски, связанные с готовой едой», — добавил глава АКОРТ.

Обсуждение проблемы инициировала Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) на фоне недавно внесенного в Госдуму комплекса поправок в закон о торговле, которые касаются и деятельности предприятий HoReCa (рестораны, кафе, кейтеринг).

По словам президента федерации Игоря Бухарова, сложилась ситуация, когда торговые сети фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общепита, но к ним не применяются соответствующие нормы и требования.

Рестораторы направили в Госдуму письмо с просьбой устранить сложившееся неравенство в работе.