Технологии и медиа⁠,
0

«Сбер» показал новый банкомат с ИИ-помощником и оценкой здоровья

Сбербанк SBER ₽303,23 +1,27%
Фото: sberbank / Telegram
Фото: sberbank / Telegram

«Сбер» представил новый банкомат, оборудованный ИИ-помощником «ГигаЧат» и сервисом для экспресс-оценки здоровья. Презентация прошла на международной конференции AI Journey, сообщает пресс-служба компании.

«Наш новый банкомат — это многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он уточнил, что проверить состояние своего здоровья при помощи банкомата сможет любой клиент старше 18 лет. Устройство способно оценить его пульс, давление, уровни стресса и утомления, подсчитать индекс массы тела, а также определить предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови и риск нарушения ее обмена, жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма. По словам Ведяхина, чтобы получить эти сведения, клиенту достаточно просто посмотреть в камеру на банкомате.

Ozon Банк представил прототип выдающего дебетовые карты банкомата
Финансы
Фото:Shutterstock

Кроме того, в банкомат встроен ИИ-помощник «ГигаЧат», позволяющий управлять им при помощи голосовых команд. Система также сможет проконсультировать клиента по предоставляемым услугам.

Наконец, новое устройство оборудовано двумя экранами — на один выводится необходимая информация, второй используется для ввода ПИН-кода, отображения реквизитов, баланса счета и других персональных данных. В пресс-службе «Сбера» подчеркнули, что экран покрыт специальной пленкой, чтобы информация была видна только стоящему прямо перед устройством.

Анастасия Луценко
Сбербанк банкомат искусственный интеллект
ПАО СБЕРБАНК
