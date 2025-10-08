Ozon Банк представил прототип выдающего дебетовые карты банкомата

Банк планирует распространить функцию с выдачей карт во всех своих банкоматах в следующем году, в этом она появится в некоторых аппаратах. Для ее внедрения банкоматы усовершенствовали

Фото: Shutterstock

Ozon Банк представил на форуме «Финополис» банкомат, который будет выдавать дебетовые карты.

«Мы технически усовершенствовали банкомат, интегрировав внутрь дополнительный модуль хранения и выдачи пластиковых карт, а также подготовили программное обеспечение, которое помогает распознать клиента, авторизовавшегося в банкомате, и выпустить для него карту в течение пары минут», — рассказали об устройстве в Ozon Банке.

Возможность получать карты появится в части банкоматов до конца этого года, а в 2026-м функция станет доступна по всей сети. Банк сообщил, что получить карты смогут клиенты, которые предварительно прошли идентификацию через «Госуслуги» или лично с представителем банка.

Сейчас клиенты Ozon в банкоматах могут пополнять карты и снимать наличные, менять PIN-код и узнавать баланс. Снятие средств, пополнение и перевод доступны и через банкоматы других банков. Пластиковые карты Ozon на данный момент доставляет с помощью курьеров.

Бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» «Рексофт» Елена Голяева напомнила, что в стране уже проводились эксперименты с внедрением подобных банкоматов. «Но такие эксперименты в России «не взлетели», в том числе в связи с потенциально низким спросом — уже укоренилась практика внедрения виртуальных карт и во многих отделениях уже осуществлялся выпуск моментальных банковских карт через обслуживание менеджером», — пояснила она РБК.

Голяева указала, что в банкоматах механики АТМ реализовать решение с выдачей карт без какой-либо доработки нельзя. В них есть отсек для карт, но он не рассчитан на хранение и выдачу их стопкой, в целом механика ориентирована на банкноты. Эксперт отметила, что в Томске около десяти лет назад уже появился картомат. Устройство — разработка компании «Картомат Технологии» и местного государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУРа) — было внедрено в отделении «Сбера». Также сообщалось об установке такого устройства Газпромбанком и Райффайзенбанком.