 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по воинскому эшелону ВСУ с бронетехникой

Минобороны: армия России поразила воинский эшелон ВСУ с бронетехникой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия нанесла удар по воинскому эшелону с бронетехникой ВСУ, а также по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии и по пунктам дислокации украинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны.

Для удара военные задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Российские военные поразили пункты временной дислокации украинской армии в 153 районах.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение бронированной машине, 12 автомобилям двум станциям РЭБ и семи складам материальных средств ВСУ. Подразделения группировки «Запад» уничтожили три пикапа, гаубицу британского производства, пять станций РЭБ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, две бронемашины ВСУ, 18 автомобилей и артиллерийское оружие.

Российские военные заняли Цегельное и Нечаевку
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Юг» уничтожили пять украинских бронемашин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия ВСУ. Подразделения группировки «Центр» поразили танк, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и четыре пикапа. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 производства США.

Также Минобороны сообщило о взятии под контроль российской армии сел Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны бронетехника ВСУ
Материалы по теме
Российские военные заняли Цегельное и Нечаевку
Политика
В ВСУ назвали ротацию временем наибольших потерь личного состава
Политика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на 5 км при взятии Ровнополья
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03