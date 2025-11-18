Минобороны сообщило об ударе по воинскому эшелону ВСУ с бронетехникой

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия нанесла удар по воинскому эшелону с бронетехникой ВСУ, а также по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии и по пунктам дислокации украинских военных, сообщила пресс-служба Минобороны.

Для удара военные задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Российские военные поразили пункты временной дислокации украинской армии в 153 районах.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение бронированной машине, 12 автомобилям двум станциям РЭБ и семи складам материальных средств ВСУ. Подразделения группировки «Запад» уничтожили три пикапа, гаубицу британского производства, пять станций РЭБ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, две бронемашины ВСУ, 18 автомобилей и артиллерийское оружие.

Подразделения группировки «Юг» уничтожили пять украинских бронемашин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия ВСУ. Подразделения группировки «Центр» поразили танк, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и четыре пикапа. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили четыре боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 производства США.

Также Минобороны сообщило о взятии под контроль российской армии сел Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области.