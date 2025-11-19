 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин примет участие в церемонии на египетской атомной электростанции

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин 19 ноября примет участие по видеосвязи в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции «Эд-Дабаа». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, вместе с российским президентом участие в церемонии примет его египетский коллега Абдельфаттах [ас-]Сиси и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Важное мероприятие. Проект продвигается успешно, есть все основания надеяться, что станция будет запущена и начнет производить электроэнергию», — сказал Песков.

Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале сентября 2025 года президент Египта сообщил о завершении всех процедур согласования контракта с «Росатомом» о строительстве первой египетской АЭС в районе Дабаа на Средиземном море. Первое соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации этой АЭС было подписано в 2015 году.

После церемонии установки корпуса реактора президент России примет участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) с участием делегаций из Китая и Индии, добавил Песков.

«Сбер» проводит в Москве свою конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2025) в десятый раз.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Компании
Персоны
Денис Малышев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дмитрий Песков Абдель Фаттах ас-Сиси Алексей Лихачев Росатом АЭС Египет Сбербанк искусственный интеллект
ПАО СБЕРБАНК РОСАТОМ
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях
Политика
Песков назвал прогнозы Писториуса провоенной риторикой
Политика
Песков анонсировал новое совещание Путина с Совбезом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии Экономика, 13:49
BZ узнал о планах новых властей Чехии оставить Украину без боеприпасов Политика, 13:46
Недобросовестная конкуренция и рост цен. Чем грозит создание рейтинга автошкол в России Авто, 13:45
Самолет с Плющенко и его учениками не смог сесть в Омске из-за тумана Спорт, 13:42
Уголовное дело против Евгения Чичваркина направили в суд Мнение, 13:39
МИД Польши обвинил президента в подготовке к выходу из ЕС Политика, 13:38
Захарова рассказала, как Россия ответит на закрытие консульства в Польше Политика, 13:38
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по объекту энергетики в Курской области Политика, 13:37
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера ВСУ Политика, 13:33
«Диасофт» открыл доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase РБК Компании, 13:30
Минтранс раскрыл сроки испытания пассажирских беспилотников Общество, 13:25
Польша дала России месяц на то, чтобы закрыть генконсульство Политика, 13:23
До 63%: сколько жилья в новостройках курортов России покупают приезжие Недвижимость, 13:22
Минобороны сообщило об отбитых попытках ВСУ прорваться к реке Оскол Политика, 13:17