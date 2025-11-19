Путин примет участие в церемонии на египетской атомной электростанции

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин 19 ноября примет участие по видеосвязи в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции «Эд-Дабаа». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, вместе с российским президентом участие в церемонии примет его египетский коллега Абдельфаттах [ас-]Сиси и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Важное мероприятие. Проект продвигается успешно, есть все основания надеяться, что станция будет запущена и начнет производить электроэнергию», — сказал Песков.

В начале сентября 2025 года президент Египта сообщил о завершении всех процедур согласования контракта с «Росатомом» о строительстве первой египетской АЭС в районе Дабаа на Средиземном море. Первое соглашение о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации этой АЭС было подписано в 2015 году.

После церемонии установки корпуса реактора президент России примет участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) с участием делегаций из Китая и Индии, добавил Песков.

«Сбер» проводит в Москве свою конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2025) в десятый раз.