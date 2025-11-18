Курского предпринимателя будут судить за передачу прожектора полку «Азов»

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении курского предпринимателя Виталия Ревина, обвиняемого в передаче зенитного прожектора полку «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, 46-летний предприниматель самостоятельно разработал и изготовил зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников над Киевом, после чего отправил его из Курска в Киев через Литву. Комплектующие Ревин закупал в Китае через казахстанский банковский счет. После задержания он был помещен под административный арест, а после предъявления обвинений — в СИЗО.

Ревин обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК). На первом заседании он заявил: «Вину не признаю», хотя при задержании давал признательные показания и детально рассказывал о своих преступлениях.

Адвокат предпринимателя пытался добиться закрытого процесса, но суд отклонил ходатайство. На заседании, которое пройдет сегодня, планируются прения сторон и последнее слово подсудимого.

РБК обратился за комментарием во 2-й Западный окружной военный суд.

17 ноября ФСБ России задержала 32-летнего жителя Тульской области по подозрению в государственной измене. Согласно данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина осуществлял перевод денежных средств в криптовалюте вооруженным формированиям Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.