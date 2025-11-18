 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Курского предпринимателя будут судить за передачу прожектора полку «Азов»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении курского предпринимателя Виталия Ревина, обвиняемого в передаче зенитного прожектора полку «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, 46-летний предприниматель самостоятельно разработал и изготовил зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников над Киевом, после чего отправил его из Курска в Киев через Литву. Комплектующие Ревин закупал в Китае через казахстанский банковский счет. После задержания он был помещен под административный арест, а после предъявления обвинений — в СИЗО.

Ревин обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК). На первом заседании он заявил: «Вину не признаю», хотя при задержании давал признательные показания и детально рассказывал о своих преступлениях.

Адвокат предпринимателя пытался добиться закрытого процесса, но суд отклонил ходатайство. На заседании, которое пройдет сегодня, планируются прения сторон и последнее слово подсудимого.

РБК обратился за комментарием во 2-й Западный окружной военный суд.

ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Общество

17 ноября ФСБ России задержала 32-летнего жителя Тульской области по подозрению в государственной измене. Согласно данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина осуществлял перевод денежных средств в криптовалюте вооруженным формированиям Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
При участии
Яна Баширова
Россия Украина госизмена батальон Азов
Материалы по теме
ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Общество
Задержание сотрудника IT-компании в Мордовии по делу о госизмене. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
РЖД показала видео с новым увеличенным плацкартным вагоном Экономика, 13:06
В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов Политика, 13:03
Путин по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола Политика, 13:02
Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США Политика, 13:00
Выдача ипотеки в 2026 году вернется к значениям 2024 года Недвижимость, 13:00
Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа Политика, 12:58
Курс Toncoin упал до значений 2023 года. Что происходит с TON Крипто, 12:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета Политика, 12:52
Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса из-за травмы Спорт, 12:42
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости» Политика, 12:40
Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции Политика, 12:40
Минфин обратил внимание на опыт Индии по проведению региональных IPO Инвестиции, 12:39