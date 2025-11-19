 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На территории рязанского предприятия произошел пожар из-за обломков БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

На территории предприятия в Рязанской области утром после падения обломков беспилотников произошло возгорание, сообщает губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

Системами ПВО и РЭБ были уничтожены восемь дронов.

«Последствия оперативно устранены. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал Малков.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 19 ноября над четырьмя регионами России военные перехватили 65 украинских дронов. Над Черным морем сбили 16 дронов, еще по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской областью, девять — над Азовским морем и один — над Брянской областью.

Ксения Потрошилина
беспилотники Рязанская область Павел Малков
