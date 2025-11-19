 Перейти к основному контенту
Суд вернул в прокуратуру дело пилота, посадившего самолет в поле

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Центральный районный суд Омска вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении командира самолета Сергея Белова, который два года назад совершил экстренную посадку воздушного судна в поле в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба судов Омской области.

«Уголовное дело в отношении Белова С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России, возвращено прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в сообщении.

Пресс-служба судов не уточнила, что речь идет о пилоте, совершившем экстренную посадку в поле, однако эту информацию «РИА Новости» подтвердил адвокат Белова.

Дело Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру
Общество
Дмитрий Портнягин

В сентябре 2023 года Белов экстренно посадил в поле самолет рейса Сочи — Омск со 167 пассажирами на борту в 180 км от Новосибирска из-за отказа гидросистемы. При приземлении никто не пострадал.

В отношении пилота возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Александра Озерова
Новосибирская область Омск суд прокуратура уголовное дело
