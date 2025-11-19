 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В ДНР задержали мужчину, обвиняемого в подготовке убийства чиновника

В ДНР по обвинению в подготовке теракта против госслужащего задержали мужчину
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В ДНР правоохранительные органы задержали мужчину по обвинению в госизмене и подготовке теракта против высокопоставленного госслужащего, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, задержанный действовал по заданию украинской разведки. Он осуществлял слежку за высокопоставленным чиновником, в отношении которого планировал теракт.

Мужчина также собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих представителям спецслужб Украины. Передачу данных и общение с разведкой он осуществлял через мессенджер Telegram, сообщили правоохранительные органы.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене, подготовке к террористическому акту и покушении на преступление. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Общество

Накануне в Херсонской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жительниц по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным силовиков, обе собирали и передавали данные о местах дислокации военнослужащих и маршрутах передвижения военной техники.

В отношении женщин возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса).

Авторы
Теги
Александра Озерова
ДНР ФСБ теракт подготовка теракта задержание
Материалы по теме
ФСБ задержала жителя Тульской области за переводы ВСУ в криптовалюте
Общество
ФСБ заявила о применении Киевом управляемой камеры при подготовке теракта
Политика
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников на кладбище
Политика
