В ДНР задержали мужчину, обвиняемого в подготовке убийства чиновника
В ДНР правоохранительные органы задержали мужчину по обвинению в госизмене и подготовке теракта против высокопоставленного госслужащего, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, сообщает ТАСС.
По данным силовиков, задержанный действовал по заданию украинской разведки. Он осуществлял слежку за высокопоставленным чиновником, в отношении которого планировал теракт.
Мужчина также собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих представителям спецслужб Украины. Передачу данных и общение с разведкой он осуществлял через мессенджер Telegram, сообщили правоохранительные органы.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене, подготовке к террористическому акту и покушении на преступление. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Накануне в Херсонской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жительниц по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным силовиков, обе собирали и передавали данные о местах дислокации военнослужащих и маршрутах передвижения военной техники.
В отношении женщин возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса).
