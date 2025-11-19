 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 млн. Видео

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 млн

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 млн. Видео
Video

Унитаз America весом более 100 кг из 18-каратного золота, изготовленный итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом, ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $12,1 млн (включая комиссию) при стартовой цене $10 млн, пишет The New York Post.

Из карточки лота № 109 на сайте аукционного дома следует, что в качестве оплаты продавец готов принять криптовалюту. Имя покупателя не разглашается. К работе прилагается сертификат подлинности, подписанный художником.

Артефакт принадлежал управляющему хедж-фондом Point72 и владельцу бейсбольной команды New York Mets Стивену Коэну, известному коллекционеру предметов современного искусства, написала газета The New York Times (NYT). Американский миллиардер приобрел его в галерее Marian Goodman в 2017 году.

NYT узнала имя продавца 100-килограммового унитаза из 18-каратного золота
Общество
Стивен Коэн

Сантехническое изделие из чистого золота полностью функционально и оснащено смывным механизмом. Перед аукционом его установили в ванной комнате новой штаб-квартиры Sotheby's Breuer Building. Однако посетителям запретили прикасаться к артефакту.

Итальянский художник создал два подобных арт-объекта. Один из них был похищен с экспозиции в Великобритании в 2019 году. Однако мировая известность к Каттелану пришла осенью 2024-го, когда на торгах была продана за $6,2 млн его инсталляция в виде банана, приклеенного скотчем к стене.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Денис Малышев
современное искусство аукционный дом торги Нью-Йорк унитаз
Материалы по теме
Связанные с холокостом предметы сняли с аукциона в ФРГ после скандала
Политика
Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монте-Карло
Общество
Forbes узнал, что «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Композитора и органиста Шмитова арестовали на 13 суток за домогательства Общество, 12:18
Мединский ответил на список запрещенных имен русских деятелей на Украине Общество, 12:17
В правительстве подтвердили планы построить в России пять ВСМ к 2045 году Экономика, 12:07
В Сургуте при пожаре в магазине произошел взрыв и обвалилась крыша Общество, 12:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
В СФУ создадут технологию для снижения выбросов при производстве алюминия Отрасли, 12:03
Индекс Мосбиржи ушел в минус на новостях о встрече Уиткоффа и Зеленского Инвестиции, 12:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Польша закроет последнее работавшее генконсульство России в стране Политика, 12:00
ИТ-директора назвали главные проблемы при внедрении российского ПО РБК Компании, 12:00
Аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию Бизнес, 11:57
Опрос выявил неготовность таксистов к закону о локализации машин Бизнес, 11:56
Разные люди — разные подходы: 4 психотипа, о которых стоит знать лидеру Образование, 11:54
Виталик Бутерин назвал возможным взлом Ethereum в течение 3 лет. Как быть Крипто, 11:49
Нурмагомедов рассказал о следующем бое Махачева Спорт, 11:46