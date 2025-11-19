В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 млн

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 млн. Видео

Video

Унитаз America весом более 100 кг из 18-каратного золота, изготовленный итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом, ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $12,1 млн (включая комиссию) при стартовой цене $10 млн, пишет The New York Post.

Из карточки лота № 109 на сайте аукционного дома следует, что в качестве оплаты продавец готов принять криптовалюту. Имя покупателя не разглашается. К работе прилагается сертификат подлинности, подписанный художником.

Артефакт принадлежал управляющему хедж-фондом Point72 и владельцу бейсбольной команды New York Mets Стивену Коэну, известному коллекционеру предметов современного искусства, написала газета The New York Times (NYT). Американский миллиардер приобрел его в галерее Marian Goodman в 2017 году.

Сантехническое изделие из чистого золота полностью функционально и оснащено смывным механизмом. Перед аукционом его установили в ванной комнате новой штаб-квартиры Sotheby's Breuer Building. Однако посетителям запретили прикасаться к артефакту.

Итальянский художник создал два подобных арт-объекта. Один из них был похищен с экспозиции в Великобритании в 2019 году. Однако мировая известность к Каттелану пришла осенью 2024-го, когда на торгах была продана за $6,2 млн его инсталляция в виде банана, приклеенного скотчем к стене.