 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

NYT узнала имя продавца 100-килограммового унитаза из 18-каратного золота

NYT: миллиардер Стив Коэн выставил на торги золотой унитаз за $10 млн
Стивен Коэн
Стивен Коэн (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Владельцем 100-килограммового унитаза America из 18-каратного золота, выставленного на торги аукционного дома Sotheby’s, является управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды New York Mets Стивен Коэн, пишет газета The New York Times (NYT).

Аукцион состоится в Нью-Йорке 18 ноября. Заявленная стартовая цена на работу итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана составляет $10 млн.

Как отмечает NYT, американский миллиардер всегда проявлял интерес к современному искусству. Свою коллекцию он пополняет, как правило, произведениями, в которых сочетаются черный юмор и политический подтекст. Так, например, ему принадлежит работа английского художника Дэмьена Херста на тему «физической невозможности смерти в сознании живущего»: это резервуар с раствором формальдегида и тигровой акулой в нем.

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $3,6 млн
Общество
Фото:Hannah McKay / Reuters

Коэн приобрел золотой унитаз в галерее Marian Goodman в 2017 году. Маурицио Каттелан изготовил два подобных арт-объекта. Один из них был похищен с экспозиции художника в Великобритании в 2019 году.

Санитарно-техническое устройство из чистого золота оснащено смывным механизмом и может быть использовано по прямому назначению, отмечает издание.

Унитаз из золота &laquo;Америка&raquo;
Унитаз из золота «Америка»
(Фото: Leon Neal / Getty Images)

«Появление America на аукционе поставит вопрос, который давно занимал не только Каттелана, но и весь мир искусства: как мы ценим искусство?» — говорится в пресс-релизе на сайте аукционного дома.

До этого Каттелан прославился арт-объектом с бананом, приклеенным к стене скотчем. В ноябре 2024-го года его купил за $6,2 млн основатель блокчейн-проекта Tron (TRX) Джастин Сан. После этого китайский криптобизнесмен съел приобретенный банан.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Денис Малышев
современное искусство аукционный дом Нью-Йорк Sotheby’s
Материалы по теме
Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монте-Карло
Общество
Forbes узнал, что «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион
Общество
Сумку Hermès Джейн Биркин продали на аукционе за рекордные $10 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте Общество, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34