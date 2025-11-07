NYT узнала имя продавца 100-килограммового унитаза из 18-каратного золота

Стивен Коэн (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Владельцем 100-килограммового унитаза America из 18-каратного золота, выставленного на торги аукционного дома Sotheby’s, является управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды New York Mets Стивен Коэн, пишет газета The New York Times (NYT).

Аукцион состоится в Нью-Йорке 18 ноября. Заявленная стартовая цена на работу итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана составляет $10 млн.

Как отмечает NYT, американский миллиардер всегда проявлял интерес к современному искусству. Свою коллекцию он пополняет, как правило, произведениями, в которых сочетаются черный юмор и политический подтекст. Так, например, ему принадлежит работа английского художника Дэмьена Херста на тему «физической невозможности смерти в сознании живущего»: это резервуар с раствором формальдегида и тигровой акулой в нем.

Коэн приобрел золотой унитаз в галерее Marian Goodman в 2017 году. Маурицио Каттелан изготовил два подобных арт-объекта. Один из них был похищен с экспозиции художника в Великобритании в 2019 году.

Санитарно-техническое устройство из чистого золота оснащено смывным механизмом и может быть использовано по прямому назначению, отмечает издание.

Унитаз из золота «Америка» (Фото: Leon Neal / Getty Images)

«Появление America на аукционе поставит вопрос, который давно занимал не только Каттелана, но и весь мир искусства: как мы ценим искусство?» — говорится в пресс-релизе на сайте аукционного дома.

До этого Каттелан прославился арт-объектом с бананом, приклеенным к стене скотчем. В ноябре 2024-го года его купил за $6,2 млн основатель блокчейн-проекта Tron (TRX) Джастин Сан. После этого китайский криптобизнесмен съел приобретенный банан.