Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В аэропорту Тамбова возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиаиции Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее также были открыты аэропорты Геленджика и Краснодара, где ограничения продержались более трех часов.

Кореняко отметил, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, минувшим днем работу приостанавливали в аэропорту Калуги, а также в московских Домодедово, Внуково и Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила четыре беспилотника, летевших на столицу. К моменту публикации материала ограничения уже сняты.