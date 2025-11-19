Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиаиции Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ранее также были открыты аэропорты Геленджика и Краснодара, где ограничения продержались более трех часов.
Кореняко отметил, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, минувшим днем работу приостанавливали в аэропорту Калуги, а также в московских Домодедово, Внуково и Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила четыре беспилотника, летевших на столицу. К моменту публикации материала ограничения уже сняты.
