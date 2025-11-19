 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

В аэропорту Тамбова возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиаиции Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее также были открыты аэропорты Геленджика и Краснодара, где ограничения продержались более трех часов.

Кореняко отметил, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Внуково и Шереметьево ограничили работу на фоне атаки дрона на Москву
Политика
Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

Кроме того, минувшим днем работу приостанавливали в аэропорту Калуги, а также в московских Домодедово, Внуково и Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила четыре беспилотника, летевших на столицу. К моменту публикации материала ограничения уже сняты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Александра Озерова
Тамбов Росавиация аэропорты
Материалы по теме
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты
Политика
Аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Москвичей предупредили о резком похолодании и гололеде Общество, 09:12
Рублевый стейблкоин А7А5: почему ЦБ допустил его к обращению в РоссииПодписка на РБК, 09:09
Bloomberg узнал условие ЛУКОЙЛа для продажи зарубежных активов Бизнес, 09:06
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 09:05
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты Политика, 08:53
Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу Политика, 08:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Кюрасао с экс-тренером России станет самой маленькой страной ЧМ Спорт, 08:42
Сотрудники саботируют ИИ: как руководителю исправить ситуациюПодписка на РБК, 08:36
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Полиция выяснила личность стрелявшего на улице в Тюмени Общество, 08:23
«Со скидкой» не значит «выгодно». Как снижать цену без ущерба для доходаПодписка на РБК, 08:23
Чего опасается и на что надеется российский бизнес в 2026 годуПодписка на РБК, 08:04
Билеты на новогодние шоу подорожали из-за «праздничного масштаба» Технологии и медиа, 08:04