WP узнала о борьбе стран за право судить россиянина из-за пожаров у DHL

WP: Россия и Запад борются за право судить россиянина из-за пожаров у DHL

В организации поджогов складов DHL подозревают 37-летнего россиянина, узнала WP. Он бежал в Азербайджан с поддельным паспортом, его задержали. Россия и западные страны борются за его экстрадицию, пишет газета

Фото: Bodo Marks / dpa / picture-alliance / ТАСС

Российские и западные спецслужбы ведут борьбу за то, чтобы взять под стражу россиянина, подозреваемого в причастности к пожарам на складах DHL в Европе, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей служб безопасности и следователей из пяти западных стран.

По их данным, речь идет о 37-летнем россиянине Ярославе Михайлове, которого подозревают в том, что он помогал создавать взрывные устройства для последующих пожаров на складах DHL с использованием авиагрузов. Михайлов руководил операцией из Европы, а затем бежал в Азербайджан по поддельному паспорту, где его задержали по подозрению в использовании поддельных документов, утверждают источники WP.

Как рассказали источники WP, Россия подала запрос за экстрадицию Михайлова, объяснив, что он преступник и находится в розыске. При этом аналогичный запрос подала также Польша.

Издание утверждает, что ранее в России Михайлову предъявили уголовные обвинения в контрабанде.

По словам источников издания, Польша, Великобритания, Украина и Литва лоббировали свои интересы в Баку, чтобы не допустить его возвращения в Россию.

Всего по меньшей мере 20 подозреваемым в Литве и Польше предъявили обвинения в терроризме или других преступлениях за участие в заговоре, уточнила газета.

В июле 2024 года несколько посылок доставили на склады логистической компании DHL в Германию, Польшу и Великобритании. В результате из-за них в Лейпциге, Варшаве и Бирмингеме возникли пожары, никто не пострадал.

The Guardian в октябре того же года писала, что один из пожаров произошел 22 июля на складе в Минворте, пригороде Бирмингема, где ведется работа с отправлениями, подлежащими пересылке. По данным полиции, причиной пожара стало срабатывание зажигательного устройства, которое прибыло в Великобританию на самолете, пишет The Guardian.

Следователи тогда изучали связь этого случая с другим инцидентом, произошедшим в июле в Лейпциге, писала The Guardian. Тогда в глобальном хабе DHL загорелась посылка прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет. Вместе с отправлением вспыхнул весь контейнер, в котором оно находилась.

Глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг обвинил в диверсии «российские спецслужбы». The Guardian писала, что национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании также расследует возможную причастность «российских шпионов» к пожару.

Позднее прокуратура Польши объявила об аресте четырех человек в рамках расследования предполагаемых диверсий в республике и других странах ЕС. Их обвинили в отправке посылок, содержащих «замаскированные взрывчатые вещества», через международные курьерские службы. Конечной целью должны были стать США и Канада. Трое представителей европейских служб безопасности заявили, что посылки связаны «с диверсионным заговором с участием доверенных лиц России», писала Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вбросами публикации о том, что Россия была причастна к планам заложить взрывчатку на самолетах DHL.