ПВО сбила 18 дронов над регионами России

Силы ПВО уничтожили 18 дронов над регионами России за десять часов, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были сбиты в период с 13:00 до 23:00 мск над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем сообщал о ракетной опасности в регионе, она продлилась семь минут — с 14:35 до 14:42 мск.

В 21:11 мск Гладков информировал, что украинские военные атаковали дронами четыре муниципалитета, никто не пострадал, но есть разрушения на земле. В частности, в Белгородском округе в селе Нечаевка FPV-дрон повредил кузов, стекла и колеса автомобиля. Кроме того, повреждены были также ограждение и помещение на территории предприятия.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в 13:30 мск о перехвате военными трех украинских дронов самолетного типа. В 23:28 силы ПВО сбили еще три БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых дронах — одном «атаковавшем Москву» и трех летевших на столицу.