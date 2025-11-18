 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО сбила 18 дронов над регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили 18 дронов над регионами России за десять часов, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники были сбиты в период с 13:00 до 23:00 мск над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями.

В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений двух ТЭС после атаки дронов
Политика
Зуевская ТЭС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем сообщал о ракетной опасности в регионе, она продлилась семь минут — с 14:35 до 14:42 мск.

В 21:11 мск Гладков информировал, что украинские военные атаковали дронами четыре муниципалитета, никто не пострадал, но есть разрушения на земле. В частности, в Белгородском округе в селе Нечаевка FPV-дрон повредил кузов, стекла и колеса автомобиля. Кроме того, повреждены были также ограждение и помещение на территории предприятия.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в 13:30 мск о перехвате военными трех украинских дронов самолетного типа. В 23:28 силы ПВО сбили еще три БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о четырех сбитых дронах — одном «атаковавшем Москву» и трех летевших на столицу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Москва Минобороны беспилотники
Материалы по теме
Обломки дрона упали на территорию предприятия в Тамбовской области
Политика
Обломки дрона повредили фасад торгового центра в Воронежской области
Политика
Два человека пострадали после атаки дронов на ТЦ в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Telegraph написала о «потере связи с реальностью» Зеленским Политика, 01:24
Депутат от партии Ле Пен назвал сделку по 100 Rafale спектаклем Политика, 01:18
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аналитики оценили потенциал российского экспорта до 2040 годаПодписка на РБК, 00:40
В «Сухом» назвали сроки первого полета Су-75 Checkmate Общество, 00:39
Во Львове заявили о почти закончившихся местах для военных на кладбищах Политика, 00:30
Сможет ли поездка Зеленского в Турцию активизировать переговоры с Россией Политика, 00:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Экс-помощник президента США объяснил «тайм-аут» в переговорах по Украине Политика, 00:00
С брокеров и УК соберут миллионные взносы на страховки для инвесторовПодписка на РБК, 00:00
Журналист сообщил от отмене встречи Ермака с Уиткоффом в Турции Политика, 00:00
ПВО сбила 18 дронов над регионами России Политика, 18 ноя, 23:59
«Русские Витязи» выступили на авиашоу в Дубае. Видео Технологии и медиа, 18 ноя, 23:35
Паста в супермаркете Европарламента спровоцировала «Карбонарагейт» Политика, 18 ноя, 23:35