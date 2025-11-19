Белоусов поздравил военных с днем ракетных войск и артиллерии
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов, ученых и сотрудников оборонно-промышленного комплекса с днем ракетных войск и артиллерии. Слова министра передает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«Проявляя мужество, самоотверженность и отвагу, личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции, играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы», — сказал Белоусов.
Он подчеркнул важность современного вооружения и опыт ветеранов, пожелал всем здоровья и новых достижений.
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечают в России 19 ноября. В 2025 году дата выпадает на среду. Это профессиональный праздник, выходного в честь него нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist
Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО
В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»
Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады
FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе