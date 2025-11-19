Белоусов: ракетные войска и артиллерия играют ключевую роль в военной операции

Белоусов поздравил военных с днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов, ученых и сотрудников оборонно-промышленного комплекса с днем ракетных войск и артиллерии. Слова министра передает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Проявляя мужество, самоотверженность и отвагу, личный состав ракетных войск и артиллерии грамотно действует в условиях специальной военной операции, играет ключевую роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул важность современного вооружения и опыт ветеранов, пожелал всем здоровья и новых достижений.

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечают в России 19 ноября. В 2025 году дата выпадает на среду. Это профессиональный праздник, выходного в честь него нет.