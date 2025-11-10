Путин в поздравлении ко дню МВД назвал приоритеты работы ведомства
Повышение раскрываемости преступлений и совершенствование методов борьбы с криминалом, в том числе в информационном пространстве, являются приоритетами в работе МВД, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, оно опубликовано на сайте Кремля.
«Также последовательно, на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних», — добавил президент. Он подчеркнул, что все сотрудники органов должны владеть современными компетенциями, совершенствовать свои навыки и быть преданными своему делу.
Также Путин отметил важность работы МВД в Донбассе и в регионах, граничащих с новыми территориями.
Сотрудников ведомства также поздравил глава МВД Владимир Колокольцев, текст поздравления опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале. «В настоящее время приоритетные направления деятельности МВД России — это борьба с общеуголовной преступностью, профилактика правонарушений в подростковой среде, противодействие дистанционным хищениям, экстремистским проявлениям, коррупции и наркобизнесу», — отметил он.
