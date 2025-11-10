 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин в поздравлении ко дню МВД назвал приоритеты работы ведомства

Путин: совершенствование методов борьбы с криминалом является приоритетом МВД

Повышение раскрываемости преступлений и совершенствование методов борьбы с криминалом, в том числе в информационном пространстве, являются приоритетами в работе МВД, заявил президент  Владимир Путин в своем поздравлении по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Также последовательно, на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних», — добавил президент. Он подчеркнул, что все сотрудники органов должны владеть современными компетенциями, совершенствовать свои навыки и быть преданными своему делу.

Колокольцев обсудил с коллегой из Узбекистана новые правила для мигрантов
Политика

Также Путин отметил важность работы МВД в Донбассе и в регионах, граничащих с новыми территориями.

Сотрудников ведомства также поздравил глава МВД Владимир Колокольцев, текст поздравления опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале. «В настоящее время приоритетные направления деятельности МВД России — это борьба с общеуголовной преступностью, профилактика правонарушений в подростковой среде, противодействие дистанционным хищениям, экстремистским проявлениям, коррупции и наркобизнесу», — отметил он.

