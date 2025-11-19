В «Сухом» назвали сроки первого полета Су-75 Checkmate
Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate будет проведен в начале 2026 года, сообщил начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала».
По словам Богдана, самолет уже находится в цеху и проходит доработку.
Название Су-75 Checkmate в переводе с английского — «Шах и мат». 19 ноября на авиасалоне в Дубае представили экспортную версию российского истребителя. Самолетразработала компания «Сухой».Его предельная боевая нагрузка составляет 7,4 тыс. кг, а дальность полета при отсутствии подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км.
Су-75 впервые представили на МАКС-2021 в июле, Глава ОАК Юрий Слюсарь тогда сообщил, что в России планируют изготовить 300 истребителей Су-75 Checkmate в пилотируемом варианте за 15 лет, а также планируется его производство в беспилотном варианте.
