Военная операция на Украине⁠,
0

Во Львове заявили о почти закончившихся местах для военных на кладбищах

Горсовет Львова: на кладбище осталось только 20 мест для погибших военных
Сюжет
Военная операция на Украине

На Лычаковском военном кладбище во Львове осталось всего 20 свободных мест для погребения погибших военнослужащих. Об этом сообщил городской совет, передает «УНИАН».

Как рассказал управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко, город вскоре представит новый участок, где будут хоронить воинов.

В ВСУ назвали ротацию временем наибольших потерь личного состава
Политика
Фото:Ирина Рыбакова / Reuters

В конце августа под Киевом открыли кладбище, рассчитанное на 120–130 тыс. мест, на тот момент было завершено строительство первого комплекса на 6 тыс. мест.

Лычаковское кладбище является старейшим из действующих во Львове (основано в 1786 году), говорится на сайте музея «Лычаковское кладбище». Там на площади 40 га похоронены около 400 тыс. человек. В 1991 году кладбище получило статус музея.

В марте 161.ru сообщил, что на Северном кладбище в Ростове-на-Дону в секторе мужества Аллеи героев осталось только одно свободное место. Участок был отдан под захоронения военнослужащих, участвовавших в военной операции.

