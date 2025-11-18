 Перейти к основному контенту
0

Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство труда России вынесло на обсуждение проект приказа об усилении проверки риска подмены трудовых отношений с самозанятыми, сообщили РБК в ведомстве.

Согласно проекту, индикатор риска будет реагировать не на усредненные данные об организации, а точечно: на каждого самозанятого в отдельности в случае, если организация сотрудничает более чем с 35 самозанятыми дольше чем три месяца. Кроме того, для этого каждый самозанятый должен среднемесячно зарабатывать от 35 тыс. руб. и 75% от этого дохода должно поступать от одной организации.

Как объяснил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин, сегодня индикатор реагирует на усредненные данные о компании, а потому данные работниках с выше упомянутым статусом смешиваются с информацией о тех, кто зарабатывает ниже установленного срока или время работы меньше нужного. «Уточнение индикатора повысит точность его срабатывания, что позволит эффективнее определять возможную подмену трудовых отношений и, как следствие, защитить трудовые права большего количества людей», — сказал Платыгин.

Госдума предложила смягчить закон о локализации такси для самозанятых
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Индикатор риска сигнализирует о нарушениях законодательства. Срабатывание такого индикатора — повод для Роструда проверить компанию.

В апреле Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, в том числе интегрированность работника в организационную структуру работодателя, подчиненность и зависимость труда и другие признаки.

Законопроект также предложил расширить полномочия Роструда, наделив инспекцию правом обращаться в суд с иском о признании отношений трудовыми. Как говорилось в сопроводительных материалах к законопроекту, в ситуации подмены трудовых отношений гражданско-правовыми эти интересы «грубо игнорируются», приводя к распространению неформальной занятости.

