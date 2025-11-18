На Украину прибыли 50 депортированных из США граждан

Пункт пропуска «Шегини» на украинско-польской границе (Фото: Markiyan Lyseiko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Из США депортировали 50 граждан Украины, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает «Страна».

Граждане прибыли через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей, их въезд оформили «в соответствии с определенными законодательством правилами». Демченко отметил, что ранее США уведомили Украину о планах депортации транзитом через Польшу лиц без гражданства США, являющихся выходцами с Украины.

Спикер заявил, что Киев принимает своих граждан и уточняет обстоятельства, приведшие к решению об их принудительном выдворении.

Несколькими днями ранее, 14 ноября, The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского, что США могут выслать любое количество украинцев и им «найдут применение» в стране.

В конце мая администрация президента Дональда Трампа добилась разрешения приостановить обеспечение мигрантов временным убежищем в рамках гуманитарной программы. В середине августа The Wall Street Journal сообщила об угрозе депортации 120 тыс. украинцев, прибывших в США за последние два года, если те потеряют временный правовой гуманитарный статус. Затем таможенно-пограничная служба США (ICE) в соцсети X сообщила о депортациях украинцев, опубликовав фото с границы.