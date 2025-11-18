 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На Украину прибыли 50 депортированных из США граждан

Пункт пропуска &laquo;Шегини&raquo; на украинско-польской границе
Пункт пропуска «Шегини» на украинско-польской границе (Фото: Markiyan Lyseiko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Из США депортировали 50 граждан Украины, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает «Страна».

Граждане прибыли через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей, их въезд оформили «в соответствии с определенными законодательством правилами». Демченко отметил, что ранее США уведомили Украину о планах депортации транзитом через Польшу лиц без гражданства США, являющихся выходцами с Украины.

Спикер заявил, что Киев принимает своих граждан и уточняет обстоятельства, приведшие к решению об их принудительном выдворении.

В Киеве заявили, что «найдут применение» депортированным из США украинцам
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Несколькими днями ранее, 14 ноября, The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского, что США могут выслать любое количество украинцев и им «найдут применение» в стране.

В конце мая администрация президента Дональда Трампа добилась разрешения приостановить обеспечение мигрантов временным убежищем в рамках гуманитарной программы. В середине августа The Wall Street Journal сообщила об угрозе депортации 120 тыс. украинцев, прибывших в США за последние два года, если те потеряют временный правовой гуманитарный статус. Затем таможенно-пограничная служба США (ICE) в соцсети X сообщила о депортациях украинцев, опубликовав фото с границы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Софья Полковникова
Украина США депортация
Материалы по теме
В Киеве заявили, что «найдут применение» депортированным из США украинцам
Политика
Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии
Политика
Politico узнало об угрозе депортации более 800 россиян из Латвии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
«Русские Витязи» выступили на авиашоу в Дубае. Видео Технологии и медиа, 23:35
Паста в супермаркете Европарламента спровоцировала «Карбонарагейт» Политика, 23:35
Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми Общество, 23:29
Палата представителей США проголосовала за раскрытие всех файлов Эпштейна Политика, 23:06
МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге Политика, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
На Украину прибыли 50 депортированных из США граждан Политика, 22:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Google запустила новую модель искусственного интеллекта Gemini 3 Технологии и медиа, 22:48
Суд Амстердама отказал оператору «Турецкого потока» в разморозке активов Бизнес, 22:45
Бизнес оценил долю бартера во внешней торговле России
РАДИО
 Бизнес, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Bloomberg узнал о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского Политика, 22:21
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00