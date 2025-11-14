В Киеве заявили, что «найдут применение» депортированным из США украинцам
В Киеве на фоне сообщений о возможной депортации ряда граждан Украины из США сказали, что Вашингтон может выслать любое количество людей, и им «найдут применение», сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского.
«США могут депортировать столько людей, сколько захотят, <...> мы найдем им достойное применение», — сказал он.
Как пишет газета, посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что посольству известно о «примерно 80 гражданах Украины», в отношении которых вынесено окончательное решение о депортации «из-за нарушений законодательства США».
По ее словам, власти США работают над логистическими решениями для осуществления депортации «с учетом отсутствия прямого международного авиасообщения с Украиной». Стефанишина отметила, что это стандартная процедура.
В конце мая Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа приостановить действие гуманитарной программы предоставления временного убежища его предшественника Джо Байдена, которая позволила более 500 тыс. мигрантам жить и работать в Штатах.
После того, в середине августа, The Wall Street Journal сообщила, что порядка 120 тыс. украинцев, прибывших в США за последние два года, могут вскоре начать высылать в случае потери ими временного правового гуманитарного статуса. Затем таможенно-пограничная служба США (ICE) в соцсети X сообщила о депортациях украинцев, опубликовав фото с границы.
Однако позднее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство пока не заметило массовых возвращений в страну граждан страны, депортированных из США.
