Суд взыскал с Деревянко и Мулузяна более ₽13 млн

Павел Деревянко (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Суд в Москве постановил солидарно взыскать с актера Павла Деревянко и его бывшего бизнес-партнера криптоинвестора Григория Мулузяна более 13 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд удовлетворил иск предпринимателя Сергея Николенко о возврате долга по договору займа, а также постановил взыскать проценты, неустойку и судебные расходы.

Ранее Измайловский суд постановил, что деньги должен отдать только Мулузян, но это решение было отменено. Согласно новому постановлению Деревянко и Мулузян должны вернуть деньги солидарно.

РБК обратился за комментарием к представителю Деревянко.

Конфликт случился после того, как Николенко заключил с Деревянко и его партнером Григорием Музуляном три договора займа, сообщал Shot. Он вложил более 1 млн руб. в криптокомпанию «Бии Соул», принадлежавшую Деревянко и Музуляну. Сроки возврата вышли, но деньги предпринимателю не вернули, писал RT. Николенко обратился в суд с требованием взыскать сумму долга, проценты и неустойку.

Адвокат Деревянко Александр Аронов сообщал РБК, что актер стал жертвой обмана со стороны партнеров и проходит по делу как потерпевший.