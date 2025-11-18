«Столото» объяснило удаление публикации с Долиной о жилищной лотерее

Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Лотерейный бренд «Столото» удалил из своего телеграм-канала публикацию о программе «Жилищная лотерея» с упоминанием певицы Ларисы Долиной из-за атаки ботов, сообщила РБК пресс-служба организации.

Там уточнили, что народная артистка не является лицом программы, а была приглашена в эфир в качестве гостьи.

В посте от 16 октября было размещено видео, на котором Долина поздравляет участников и победителей программы. Подпись гласила: «Сегодня она пришла на шоу «У нас выигрывают!», чтобы поздравить «Жилищную лотерею» с Днем рождения — и сделала это так, что праздник заиграл новыми нотами!»

Спустя два дня публикация была удалена.

Летом 2024 года Долина сообщила, что продала свою квартиру стоимостью более 130 млн руб. под влиянием мошенников. В марте 2025-го суд в Москве вернул певице квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирой Долиной. В ноябре адвокат Долиной сообщил, что его подзащитной угрожали убийством. «В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», — рассказала защита народной артистки.