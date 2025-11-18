 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Столото» объяснило удаление публикации с Долиной о жилищной лотерее

«Столото»: публикацию с Долиной о жилищной лотерее удалили из-за атаки ботов
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press)

Лотерейный бренд «Столото» удалил из своего телеграм-канала публикацию о программе «Жилищная лотерея» с упоминанием певицы Ларисы Долиной из-за атаки ботов, сообщила РБК пресс-служба организации.

Там уточнили, что народная артистка не является лицом программы, а была приглашена в эфир в качестве гостьи.

В посте от 16 октября было размещено видео, на котором Долина поздравляет участников и победителей программы. Подпись гласила: «Сегодня она пришла на шоу «У нас выигрывают!», чтобы поздравить «Жилищную лотерею» с Днем рождения — и сделала это так, что праздник заиграл новыми нотами!»

Спустя два дня публикация была удалена.

Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли
Недвижимость

Летом 2024 года Долина сообщила, что продала свою квартиру стоимостью более 130 млн руб. под влиянием мошенников. В марте 2025-го суд в Москве вернул певице квартиру и отказал ее покупательнице Полине Лурье во встречном иске о выселении артистки.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирой Долиной. В ноябре адвокат Долиной сообщил, что его подзащитной угрожали убийством. «В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», — рассказала защита народной артистки.

Елена Степанова Елена Степанова, Александра Озерова
Лариса Долина «Столото» квартиры боты новости
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
