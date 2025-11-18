В Раде предсказали проблемы с соцвыплатами на Украине уже весной

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

В апреле 2026 года на Украине начнутся проблемы с социальными выплатами, если Евросоюз не утвердит финансовую помощь Киеву, заявила зампредседателя парламентского комитета по вопросам бюджета Верховной рады Леся Забуранная в эфире украинского канала «Новини Live», передает «Страна.ua».

«Вопросы социальных выплат будут сложно решаемы уже во втором квартале 2026 года», — сказала депутат.

Как отмечает «Страна.ua», дефицит в бюджете Украины на следующий год составляет $44,5 млрд, из которых источники финансирования $18 млрд до сих пор не определены. Проблемы могут начаться с зарплатами бюджетников, в том числе военных.

В начале ноября Забуранная сообщила, что Киев ведет переговоры с ЕС об использовании замороженных российских активов как источника для выплат украинским военнослужащим.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили золотовалютных резервов России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем Euroclear в Бельгии. С января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Киеву часть доходов от замороженных активов — примерно €14 млрд.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву новый кредит в счет замороженных активов. Условием возврата Украиной займа, по ее словам, должно стать согласие Москвы на выплату «репараций» на восстановление разрушенной украинской экономики.

Против кредита за счет российских активов выступают Бельгия, Венгрия и Словакия.

МИД России и Кремль неоднократно называли заморозку активов

воровством. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит в случае их конфискации изъятием иностранного бизнеса.