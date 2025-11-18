 Перейти к основному контенту
В Дагестане двух женщин оштрафовали за варку кофе на Вечном огне

Фото: Верховный Суд Республики Дагестан / VK
Фото: Верховный Суд Республики Дагестан / VK

Верховный суд Дагестана оштрафовал двух местных жительниц на 2 млн руб. каждую за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщила прокуратура республики.

Суд установил, что в 2023 году женщины в центральном парке Махачкалы варили кофе в турках на пламени Вечного огня у памятника Воину-освободителю. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК (публичное оскорбление памяти защитников Отечества).

Полицейские поймали затушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Политика

В октябре в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые залили пламя Вечного огня на Марсовом поле. Об этом сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк. Инцидент произошел ночью. Подозреваемые, приехавшие из Екатеринбурга, вылили жидкость из бутылки на мемориал. Полиция установила их личности по записям с камер видеонаблюдения и задержала в съемной квартире в Кудрово. Было возбуждено уголовное дело об осквернении воинского захоронения.

