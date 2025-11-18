В Дагестане двух женщин оштрафовали за варку кофе на Вечном огне
Верховный суд Дагестана оштрафовал двух местных жительниц на 2 млн руб. каждую за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщила прокуратура республики.
Суд установил, что в 2023 году женщины в центральном парке Махачкалы варили кофе в турках на пламени Вечного огня у памятника Воину-освободителю. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК (публичное оскорбление памяти защитников Отечества).
В октябре в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые залили пламя Вечного огня на Марсовом поле. Об этом сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк. Инцидент произошел ночью. Подозреваемые, приехавшие из Екатеринбурга, вылили жидкость из бутылки на мемориал. Полиция установила их личности по записям с камер видеонаблюдения и задержала в съемной квартире в Кудрово. Было возбуждено уголовное дело об осквернении воинского захоронения.
