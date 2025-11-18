 Перейти к основному контенту
0

Путин заявил о наращивании ледокольного флота

Ледоколы проекта 22220
Ледоколы проекта 22220 (Фото: Дарья Широкова / РБК)

Россия будет наращивать ледокольный флот и развивать судостроение, заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», — сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия является единственной страной, у которой есть серийное производство мощных атомных ледоколов.

Путин по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола
Политика
Владимир Путин

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в закладке ледокола в режиме видеоконференции. Кроме Путина в мероприятии приняли участие директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. Сам ледокол закладывали на Балтийском заводе.

Ледокол «Сталинград» проекта 22220 имеет мощность силовой установки 60 МВт. Длина ледоколов этой серии составляет 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т.

Присвоение ледоколу названия «Сталинград» направлено на сохранение исторической памяти о подвиге защитников города в годы Великой Отечественной войны и на военно-патриотическое воспитание граждан России.

