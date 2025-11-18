Путин заявил о наращивании ледокольного флота

Ледоколы проекта 22220 (Фото: Дарья Широкова / РБК)

Россия будет наращивать ледокольный флот и развивать судостроение, заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», — сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия является единственной страной, у которой есть серийное производство мощных атомных ледоколов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в закладке ледокола в режиме видеоконференции. Кроме Путина в мероприятии приняли участие директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. Сам ледокол закладывали на Балтийском заводе.