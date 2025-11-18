 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин дистанционно примет участие в закладке атомного ледокола «Сталинград» 18 ноября в Петербурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Помимо Путина в мероприятии примут участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

«Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». Это будет в режиме видеоконференции, он [ледокол] закладывается на Балтийском заводе. Выступят Путин, Лихачев, Андрей Пучков и другие», — сказал Песков.

Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин»
Политика

Ледокол «Сталинград» проекта 22220 имеет мощность силовой установки 60 МВт. Длина ледоколов этой серии составляет 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т.

Суда также оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200. Максимальная скорость ледокола — 22 узла, срок службы — 40 лет. Экипаж составляет 52 человека.

Название «Сталинград» ледоколу присвоили с целью «сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Александра Озерова
ледокол Владимир Путин Дмитрий Песков новости
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Кремле обсудили проведение прямой линии Владимира Путина 19 декабря
Политика
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин»
Политика
Военный ледокол «Иван Папанин» вошел в состав военно-морского флота
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03