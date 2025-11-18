Путин по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола
Президент России Владимир Путин дистанционно примет участие в закладке атомного ледокола «Сталинград» 18 ноября в Петербурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Помимо Путина в мероприятии примут участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.
«Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». Это будет в режиме видеоконференции, он [ледокол] закладывается на Балтийском заводе. Выступят Путин, Лихачев, Андрей Пучков и другие», — сказал Песков.
Ледокол «Сталинград» проекта 22220 имеет мощность силовой установки 60 МВт. Длина ледоколов этой серии составляет 173,3 м, ширина — 34 м, водоизмещение — 33,5 тыс. т.
Суда также оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200. Максимальная скорость ледокола — 22 узла, срок службы — 40 лет. Экипаж составляет 52 человека.
Название «Сталинград» ледоколу присвоили с целью «сохранения исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны и военно-патриотического воспитания граждан России».
