Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы

Video

На проспекте Андропова на юге Москвы столкнулись четыре транспортных средства, одно из них опрокинулось, передает Госавтоинспекция Москвы.

В результате столкновения три человека получили травмы, на месте работают экстренные службы.

За прошедшие сутки в России произошло 271 ДТП, 37 человек погибли и 308 получили травмы. 30 из зарегистрированных ДТП с участием несовершеннолетних: 14 пассажиров и двое водителей мототранспорта.

Погодные условия влияют на безопасность на дороге. 16 ноября из-за гололедицы произошло массовое ДТП в Подмосковье. На трассе Ленинского городского округа случились две аварии с участием семи автомобилей. Одного человека госпитализировали.