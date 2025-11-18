Три человека пострадали в результате ДТП на юге Москвы
На проспекте Андропова на юге Москвы столкнулись четыре транспортных средства, одно из них опрокинулось, передает Госавтоинспекция Москвы.
В результате столкновения три человека получили травмы, на месте работают экстренные службы.
За прошедшие сутки в России произошло 271 ДТП, 37 человек погибли и 308 получили травмы. 30 из зарегистрированных ДТП с участием несовершеннолетних: 14 пассажиров и двое водителей мототранспорта.
Погодные условия влияют на безопасность на дороге. 16 ноября из-за гололедицы произошло массовое ДТП в Подмосковье. На трассе Ленинского городского округа случились две аварии с участием семи автомобилей. Одного человека госпитализировали.
