TotalEnergies обвинили в соучастии в военных преступлениях в Мозамбике

Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ECCHR) подал заявление против французской нефтегазовой компании TotalEnergies. Организация обвинила ее в соучастии в военных преступлениях и пытках в Мозамбике, сообщает Le Monde.

Жалоба адресована национальному антитеррористическому прокурору Франции, который имеет право расследовать международные преступления.

Как утверждает ECCHR, TotalEnergies финансировала военное подразделение, обеспечивавшее охрану проекта компании по производству сжиженного природного газа на полуострове Афунги. По данным расследования Politico, на котором было основано заявление, солдаты, действовавшие по соглашению с TotalEnergies, удерживали десятки мирных жителей в металлических контейнерах, подвергали их пыткам и были причастны к их исчезновению в период с июля по сентябрь 2021 года.

Как передает Le Monde, эпизоды насилия происходили и ранее. Энергетическая компания знала о них, но продолжала сотрудничество с армией.

TotalEnergies прекратила работы по проекту в Мозамбике в марте 2021 года после нападения боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана в России террористической и запрещена).

В ответ на обвинения дочерняя компания Mozambique LNG заявила, что ей ничего не известно об инциденте с контейнерами и добавила, что их расследование не выявило никаких подтверждений предъявленных обвинений, передает Politico.