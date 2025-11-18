 Перейти к основному контенту
Общество
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков

Фото: Андрей Любимов / РБК
С 1 марта 2026 года в Свердловской области вступает в силу закон об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории региона, депутаты заксобрания Свердловской области единогласно приняли проект.

Согласно документу, запрет распространяется на образовательные учреждения (школы, колледжи, вузы) и прилегающие территории, медицинские организации, учреждения культуры и спорта. Также ограничение действует в местах проведения массовых мероприятий — за два часа до начала, во время и в течение часа после окончания.

«Свердловская область стала первым регионом, выработавшим регулирование обозначенных общественных отношений в целях превентивной защиты населения. Обращаю внимание, полного запрета на продажу энергетиков не планируется и не вводится», — заявила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Нарушителям запрета грозит административная ответственность по закону Свердловской области «Об административных правонарушениях».

Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетним
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Документ вступил в силу 1 марта 2025 года. Законопроект ввел правила продажи, аналогичные регулированию алкогольной продукции, — продавец обязан требовать документ, удостоверяющий возраст покупателя.

Антонина Сергеева
энергетики энергетические напитки Свердловская область запрет
