В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта 2026 года в Свердловской области вступает в силу закон об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории региона, депутаты заксобрания Свердловской области единогласно приняли проект.

Согласно документу, запрет распространяется на образовательные учреждения (школы, колледжи, вузы) и прилегающие территории, медицинские организации, учреждения культуры и спорта. Также ограничение действует в местах проведения массовых мероприятий — за два часа до начала, во время и в течение часа после окончания.

«Свердловская область стала первым регионом, выработавшим регулирование обозначенных общественных отношений в целях превентивной защиты населения. Обращаю внимание, полного запрета на продажу энергетиков не планируется и не вводится», — заявила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Нарушителям запрета грозит административная ответственность по закону Свердловской области «Об административных правонарушениях».

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Документ вступил в силу 1 марта 2025 года. Законопроект ввел правила продажи, аналогичные регулированию алкогольной продукции, — продавец обязан требовать документ, удостоверяющий возраст покупателя.