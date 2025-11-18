В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине

Фото: сервис «Яндекс Карты»

Власти Румынии разрешили вернуться домой более 230 жителям села Чаталкьой в уезде Тулча, эвакуированным накануне из-за пожара на танкере Orinda у причала украинского города Измаил на левом берегу Дуная. Об этом сообщает «Радио Румыния» со ссылкой на Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны.

В ведомстве заявили, что больше нет рисков для жителей Чаталкьоя, однако сохраняется опасность для соседнего села Плауру, откуда также ранее были эвакуированы 18 человек — все его население.

Плауру расположено примерно в 500 м от места инцидента с танкером Orinda. Судно под турецким флагом перевозило сжиженный нефтяной газ (СНГ) и находилось в порту на разгрузке. В этот момент на его борту произошло возгорание после удара беспилотников, осуществляемого по территории Украины в ночь на 17 ноября, сообщили ранее в румынском инспекторате.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в результате ночной атаки была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура.

Вечером 17 ноября в район украинского порта Измаил подвели крупнотоннажное судно, которое закачало воду в танки горевшего газовоза, уточнила румынская радиостанция.

По данным турецкого департамента транспорта, на борту Orinda находились 16 граждан Турции. Их благополучно эвакуировали на берег.

К утру следующего дня пожар на судне был ликвидирован. В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что «специалисты оценивают состояние объекта и определяют дальнейшие шаги реагирования».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.