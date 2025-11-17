 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В румынском селе объявили эвакуацию из-за возгорания танкера на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о танкере Orinda, который ходит под турецким флагом. По данным румынских властей, горящее судно находится в 500 м от Плауру, с украинской стороны. Эвакуация может затронуть 100–150 человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В румынском селе Плауру, расположенном на берегу Дуная напротив украинского города Измаил, объявили эвакуацию из-за пожара на танкере, который перевозил сжиженный нефтяной газ, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны.

«В результате атаки беспилотников, осуществленной по территории Украины, минувшей ночью в районе Измаила загорелось судно. Учитывая близость к территории Румынии и характер груза… местными властями по согласованию со структурами МВД, ответственными за управление подобными чрезвычайными ситуациями, принято решение о превентивной эвакуации людей и животных, находящихся поблизости», — говорится в сообщении.

Председатель районного совета Тулчи Гория Теодореску сообщил Digi24, что горящий танкер находится в 500 м от Плауру, с украинской стороны. Всего, по его оценкам, эвакуация может затронуть 100–150 человек.

МИД Румынии выразил протест послу России из-за падения обломков дрона
Политика
Владимир&nbsp;Липаев

«Мы проверили дом за домом, вывели животных. Движение транспорта перекрыто, опасность огромная <...> Взрыв может произойти в любой момент. Для предотвращения возможной гибели людей или животных был создан периметр не менее 2 км», — заявил мэр коммуны Чаталкой, в состав которой входит Плауру.

Речь идет о танкере Orinda, который ходит под турецким флагом. По информации турецкого департамента транспорта, на борту судна находились 16 граждан Турции. «Экипаж благополучно эвакуировался. Пострадавших нет. Пожарные тушат пожар на борту», — говорится в сообщении на странице ведомства в Х.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате ночной атаки была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. По его данным, взрывы раздались в нескольких городах области, пострадал один человек.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Милена Костерева
Румыния Украина эвакуация пожар танкер
