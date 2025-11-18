 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь
Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию районов Припятского Полесья, где резко раскритиковал чиновников за формальный подход к работе. Глава государства потребовал отказаться от «излишней советскости» в докладах, заявив, что важно показывать конкретные результаты, а не просто осваивать выделенные средства. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко напомнил, что программа развития Полесья до 2030 года была его ключевым предвыборным обещанием, и призвал сделать так, «чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем». При этом он подчеркнул необходимость трезвой финансовой оценки: «Мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги».

Президент предложил простой алгоритм работы: видеть цель, ставить задачи и действовать на результат, особо отметив, что «лишних денег в стране нет». Программа стоимостью 6,5 млрд белорусских рублей столкнулась с нехваткой 400 млн рублей, и Лукашенко потребовал предоставить конкретный план покрытия этого дефицита.

Куратором программы назначен Михаил Русый, которого президент назвал «истинным полешуком». Проект охватывает девять районов Полесья с населением 350 тыс. человек и должен создать новые рабочие места и обеспечить долгосрочное развитие региона.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Александр Лукашенко критика выступление
Материалы по теме
Лукашенко назвал действия России и Белоруссии на фоне «давления извне»
Политика
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Политика
Лукашенко поручил организовать переговоры с Литвой о проблемах на границе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Минобороны сообщило об ударе по воинскому эшелону ВСУ с бронетехникой Политика, 13:07
РЖД показала видео с новым увеличенным плацкартным вагоном Экономика, 13:06
В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов Политика, 13:03
Путин по видеосвязи поучаствует в закладке нового атомного ледокола Политика, 13:02
Дмитриев сообщил о подготовке обмена заключенными с США Политика, 13:00
Выдача ипотеки в 2026 году вернется к значениям 2024 года Недвижимость, 13:00
Кремль заявил о готовности Путина выслушать Уиткоффа Политика, 12:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Курс Toncoin упал до значений 2023 года. Что происходит с TON Крипто, 12:57
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения мобильного интернета Политика, 12:52
Алькарас пропустит финал Кубка Дэвиса из-за травмы Спорт, 12:42
Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости» Политика, 12:40
Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции Политика, 12:40