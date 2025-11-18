Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию районов Припятского Полесья, где резко раскритиковал чиновников за формальный подход к работе. Глава государства потребовал отказаться от «излишней советскости» в докладах, заявив, что важно показывать конкретные результаты, а не просто осваивать выделенные средства. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко напомнил, что программа развития Полесья до 2030 года была его ключевым предвыборным обещанием, и призвал сделать так, «чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем». При этом он подчеркнул необходимость трезвой финансовой оценки: «Мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги».

Президент предложил простой алгоритм работы: видеть цель, ставить задачи и действовать на результат, особо отметив, что «лишних денег в стране нет». Программа стоимостью 6,5 млрд белорусских рублей столкнулась с нехваткой 400 млн рублей, и Лукашенко потребовал предоставить конкретный план покрытия этого дефицита.

Куратором программы назначен Михаил Русый, которого президент назвал «истинным полешуком». Проект охватывает девять районов Полесья с населением 350 тыс. человек и должен создать новые рабочие места и обеспечить долгосрочное развитие региона.