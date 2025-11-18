Абоненты МТС столкнулись с трудностями с СМС при входе на «Госуслуги»
У абонентов МТС возникли проблемы с авторизацией на портале «Госуслуги», пользователи не получают СМС-коды для входа в аккаунт либо получают их со значительной задержкой, а система рекомендует им подождать, сообщает «РИА Новости».
Корреспондент РБК убедился, что при попытке авторизоваться на «Госуслугах» всплывает предупреждение со следующим текстом: «Возможны перебои при доставке СМС абонентам МТС. Приносим извинения и просим подождать».
Позже корреспондент РБК сообщил, что ему пришло СМС с кодом авторизации примерно через минуту. «РИА Новости» писало, что СМС приходит абонентам МТС с задержкой от 10 минут.
Ранее, в августе, «Госуслуги» подвергались массированной DDoS-атаке из-за рубежа. «Незначительное число пользователей может столкнуться с трудностями при входе из-за работающей системы фильтрации трафика», — предупредило тогда Минцифры.
