Общество⁠,
0

РЖД показали плацкартный вагон с длинными и широкими полками. Фото

Появились фото нового плацкарта с длинными и широкими полками
Новый вагон с длинными и широкими спальными полками РЖД показали на выставке в Москве. Вместимость вагона увеличена с 54 до 58 мест. Каждое спальное место оснастили шторками и индивидуальным воздуховодом
РЖД RU000A0JXN05

Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК
Фото: Виктория Елетина / РБК

РЖД показали макет плацкартного вагона габарита Т с длинными (почти 1,9 м) и широкими спальными полками, демонстрация проходила в рамках выставки-форума «Транспорт России» 18 ноября в Москве, передает корреспондент РБК.

Пресс-служба РЖД пишет, что основные усовершенствования нового вагона включают увеличение вместимости с 54 до 58 пассажирских мест, а также модернизацию спальных мест. Габариты поперечных полок увеличены на 14 см в длину и на 3 см в ширину, а боковых — на 10 см в длину и 4 см в ширину.

РЖД запустили новые вагоны СВ на рейсах в Ростов-на-Дону и Анапу
Общество

Каждое спальное место оснащено шторкой, столиком, персональным светильником, розетками 220 В и USB и индивидуальным воздуховодом. Инфраструктура вагона дополнена двумя санузлами и отдельной душевой кабиной.

«Закупка холдингом плацкартных вагонов габарита Т запланирована на 2027 год. Ожидается, что они будут курсировать на самых востребованных направлениях», — сказал замглавы РЖД Иван Колесников.

Ранее, в августе, РЖД показали новые спальные вагоны (СВ) с двухметровыми полками на выставке «PRO//Движение.Экспо» в Санкт-Петербурге. В октябре новые вагоны ввели в эксплуатацию в составах по маршрутам Ростов-на-Дону — Москва и Анапа — Москва.

Авторы
Теги
Компании
Виктория Елетина Виктория Елетина, Егор Алимов
РЖД плацкартный вагон поезд Выставка
ОАО "РЖД"
