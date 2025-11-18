 Перейти к основному контенту
На торги выставили право взыскать с телеведущего Сергея Майорова ₽3,3 млн

На торги выставили права требования к телеведущему Сергею Майорову на ₽3,3 млн
Сергей Майоров
Сергей Майоров (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В рамках процедуры банкротства ООО «ИВД Кино» выставило на торги исключительные права требования к российскому журналисту и телеведущему Сергею Майорову на сумму 3,3 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы гражданского дела.

«Право требования (дебиторская задолженность) к Майорову Сергею Анатольевичу в размере 3 355 410,25 руб.», — цитирует агентство материалы.

ООО «ИВД Кино» с уставным капиталом 5 млн руб. было основано в 2003 году для производства кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм. Одним из учредителей стал Сергей Майоров, теле- и радиоведущий, актер и продюсер, известный по работе над программами «Истории в деталях» на СТС и «Однажды…» на НТВ.

«ИВД Кино» участвовало в создании телесериала «Беловодье. Тайна затерянной страны» (2019) и художественного фильма «Последний хранитель Беловодья» (премьера неоднократно переносилась с 2016 года и запланирована на 2025 год). Генеральным продюсером обеих картин выступил Сергей Майоров.

Налоговая инспекция подала в суд заявление о банкротстве Митрошиной
Общество
Александра Митрошина

В 2024 году ООО в лице конкурсного управляющего обратилось в Щелковский городской суд Московской области с иском о взыскании с Майорова частично неисполненного обязательства по кредитному договору. Телеведущий был указан в качестве одного из поручителей.

Истец сообщил, что в конце 2013 года между ООО КБ «Синко-банк» и ООО «ИВД ДОК» был заключен кредитный договор, по условиям которого банк предоставил фирме кредит в размере $1 млн на срок до конца декабря 2016 года. Также в 2014 году между банком и ИВД ДОК был заключен кредитный договор на сумму 21 млн руб. до 2016 года.

После того как ИВД ДОК не исполнил свои обязательства, кредитор обратился в Мещанский суд Москвы. Тот в июле 2017 года взыскал с должника почти 30 млн руб.

Позднее Арбитражный суд Москвы признал ООО «ИВД Кино» банкротом, конкурсным кредитором в деле о банкротстве стал КБ «Синко-банк», который заявил требования на сумму почти 302 млн. руб.

