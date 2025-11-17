Выступавшие более 60 лет близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли вместе

Алиса и Эллен Кесслер (Фото: Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Танцовщицы, певицы и актрисы близняшки Алиса и Эллен Кесслер скончались на 90-м году жизни в Грюнвальде под Мюнхеном, сообщают Bild и DPA.

Алиса и Эллен Кесслер были одними из самых успешных немецких артисток, отметило DPA. Близняшки выступали на сцене более 60 лет, в том числе с Фрэнком Синатрой, Фредом Астером и Гарри Белафонте. Сестры пользовались особой популярностью в США, Франции и Италии.

В доме близняшек в Грюнвальде была проведена «полицейская операция», сообщили в правоохранительных органах, не предоставив подробностей. Как отметило агентство, в полиции лишь заявили об отсутствии признаков преступления.

Близняшки начали танцевать в детстве под руководством отца. Девочки присоединились к детскому балету при Лейпцигской опере.

В возрасте 16 лет они сбежали из дома, чтобы обрести независимость, они танцевали в театре-ревю, где были замечены директором парижского «Лидо».

«Лидо» в Париже — это одно из самых известных парижских кабаре, расположенное на Елисейских полях.

Тот пригласил девушек выступать в заведении, что дало старт их международной карьере. После окончания артистической карьеры, которая продлилась более 60 лет, сестры ушли из шоу-бизнеса и поселились в Грюнвальде, к югу от Мюнхена.