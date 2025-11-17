 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Выступавшие более 60 лет близнецы Алиса и Эллен Кесслер умерли вместе

Алиса и Эллен Кесслер
Алиса и Эллен Кесслер (Фото: Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Танцовщицы, певицы и актрисы близняшки Алиса и Эллен Кесслер скончались на 90-м году жизни в Грюнвальде под Мюнхеном, сообщают Bild и DPA.

Алиса и Эллен Кесслер были одними из самых успешных немецких артисток, отметило DPA. Близняшки выступали на сцене более 60 лет, в том числе с Фрэнком Синатрой, Фредом Астером и Гарри Белафонте. Сестры пользовались особой популярностью в США, Франции и Италии.

В доме близняшек в Грюнвальде была проведена «полицейская операция», сообщили в правоохранительных органах, не предоставив подробностей. Как отметило агентство, в полиции лишь заявили об отсутствии признаков преступления.

Близняшки начали танцевать в детстве под руководством отца. Девочки присоединились к детскому балету при Лейпцигской опере.

Умерла блогер Ирина Небога, которая пять лет боролась с раком
Общество
Ирина Небога

В возрасте 16 лет они сбежали из дома, чтобы обрести независимость, они танцевали в театре-ревю, где были замечены директором парижского «Лидо».

«Лидо» в Париже — это одно из самых известных парижских кабаре, расположенное на Елисейских полях.

Тот пригласил девушек выступать в заведении, что дало старт их международной карьере. После окончания артистической карьеры, которая продлилась более 60 лет, сестры ушли из шоу-бизнеса и поселились в Грюнвальде, к югу от Мюнхена.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
танцоры Германия актриса
Материалы по теме
Австралийская чемпионка Паралимпиады умерла в 28 лет
Спорт
В Петербурге умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков
Общество
Туристка из России умерла в гостинице в Анталии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Семин назвал правильным уход Карпина из «Динамо» Спорт, 20:00
Тренды рекламного рынка: AI, финтех-медиа и запрос на «тишину» Радио, 19:57
Грэм заявил о движении «сокрушительных» санкций против России в конгрессе Политика, 19:55
Чистая прибыль «Билайна» достигла ₽21,4 млрд за девять месяцев Отрасли, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Цена российской нефти Urals опустилась ниже $40 Бизнес, 19:44
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений Политика, 19:37
Итоги первого дня авиасалона в Дубае. Фото Общество, 19:32 
Майнеры добыли 95% всех биткоинов с учетом утерянных и недоступных Крипто, 19:31
Reuters узнал, что Chevron изучает покупку активов ЛУКОЙЛа за рубежом Бизнес, 19:27
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Хоккеисты устроили четыре драки в матче КХЛ Спорт, 19:21
Карпин объявил об уходе из «Динамо» Спорт, 19:20