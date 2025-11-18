 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Газоснабжение после пожара на омском газопроводе вернут за сутки

Снабжение из-за загоревшегося газопровода в Омской области восстановят за сутки
Фото: Прокуратура Омской области
Фото: Прокуратура Омской области

Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе займет до суток, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток», — сообщил глава региона. По его словам, власти продолжают «координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме»

Возгорание началось во время ремонтных работ, огонь локализовали.

В результате аварии часть предприятий остались без газа, сейчас для них организовано резервное снабжение по временным схемам.

СК начал проверку после пожара на газопроводе в Омской области
Общество

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Теги
Омская область пожар газопровод
Материалы по теме
Пожар на газопроводе в Омской области. Видео
Общество
СК начал проверку после пожара на газопроводе в Омской области
Общество
Омский губернатор сообщил об утечке газа из газопровода и пожаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении свыше ₽2,5 млрд на стройке Политика, 10:00
Средняя цена «квадрата» элитных новостроек Москвы вновь достигла рекорда Недвижимость, 09:55
СК предъявил обвинение матери ребенка, голову которого нашли в пруду Общество, 09:55
«Альфа-Банк» объявил о покупке автолизингового оператора «Европлан» Бизнес, 09:51
Овечкин забил во втором матче подряд и побил 54-летний рекорд НХЛ Спорт, 09:48
Часть предприятий в Омской области осталась без газа из-за аварии Общество, 09:45
Выступавшие с Синатрой сестры-близнецы совершили суицид Общество, 09:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Основатель Wolt Мики Кууси: «Платите сотрудникам больше, чем они ожидают» Образование, 09:39
Десятки провальных гипотез — норма. Какие ошибки помогают бизнесу растиПодписка на РБК, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 09:32
ФСБ сообщила, что пожар на газопроводе под Омском возник во время ремонта Общество, 09:28
Усик отказался от титула чемпиона WBO Спорт, 09:27
Стоимость биткоина упала ниже $90 тыс. впервые с апреля Финансы, 09:23