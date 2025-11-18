Газоснабжение после пожара на омском газопроводе вернут за сутки
Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе займет до суток, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток», — сообщил глава региона. По его словам, власти продолжают «координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме»
Возгорание началось во время ремонтных работ, огонь локализовали.
В результате аварии часть предприятий остались без газа, сейчас для них организовано резервное снабжение по временным схемам.
