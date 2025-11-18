Газоснабжение после пожара на омском газопроводе вернут за сутки

Снабжение из-за загоревшегося газопровода в Омской области восстановят за сутки

Фото: Прокуратура Омской области

Срок восстановления газоснабжения после возгорания на газопроводе займет до суток, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«По информации специалистов «Газпрома», срок восстановления займет до суток», — сообщил глава региона. По его словам, власти продолжают «координировать работу по восстановлению и подаче газа по постоянной схеме»

Возгорание началось во время ремонтных работ, огонь локализовали.

В результате аварии часть предприятий остались без газа, сейчас для них организовано резервное снабжение по временным схемам.