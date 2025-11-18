 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Девять детей и трое взрослых погибли при пожаре на юге Казахстана

Фото: Pavel Mikheyev / Shutterstock
Фото: Pavel Mikheyev / Shutterstock

В пожаре в двухэтажном частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, среди них девять детей, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей», — говорится в сообщении ведомства (цитата по Tengrinews).

По данным ДЧС, огонь полностью охватил дом до приезда пожарных. 

Полиция Туркменской области сообщила, что по факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Томске
Общество

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Правительству и акиму области дано поручение оказать всю необходимую поддержку семьям погибших и провести расследование причин трагедии.

В акимате Туркестанской области сообщили, что по поручению Токаева создана рабочая группа под руководством акима области. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Причины возгорания устанавливаются.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Егор Алимов
пожар Казахстан ДЧС
Материалы по теме
Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Томске
Общество
Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ
Общество
Два человека погибли при пожаре в строящемся здании в подмосковном Видном
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Средняя цена «квадрата» элитных новостроек Москвы вновь достигла рекорда Недвижимость, 09:55
СК предъявил обвинение матери ребенка, голову которого нашли в пруду Общество, 09:55
«Альфа-Банк» объявил о покупке автолизингового оператора «Европлан» Бизнес, 09:51
Овечкин забил во втором матче подряд и побил 54-летний рекорд НХЛ Спорт, 09:48
Часть предприятий в Омской области осталась без газа из-за аварии Общество, 09:45
Выступавшие с Синатрой сестры-близнецы совершили суицид Общество, 09:41
Основатель Wolt Мики Кууси: «Платите сотрудникам больше, чем они ожидают» Образование, 09:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Десятки провальных гипотез — норма. Какие ошибки помогают бизнесу растиПодписка на РБК, 09:39
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Какие сборные уже вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 09:32
ФСБ сообщила, что пожар на газопроводе под Омском возник во время ремонта Общество, 09:28
Усик отказался от титула чемпиона WBO Спорт, 09:27
Стоимость биткоина упала ниже $90 тыс. впервые с апреля Финансы, 09:23
Газоснабжение после пожара на омском газопроводе вернут за сутки Общество, 09:11