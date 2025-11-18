Девять детей и трое взрослых погибли при пожаре на юге Казахстана

Фото: Pavel Mikheyev / Shutterstock

В пожаре в двухэтажном частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области Казахстана погибли 12 человек, среди них девять детей, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей», — говорится в сообщении ведомства (цитата по Tengrinews).

По данным ДЧС, огонь полностью охватил дом до приезда пожарных.

Полиция Туркменской области сообщила, что по факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Правительству и акиму области дано поручение оказать всю необходимую поддержку семьям погибших и провести расследование причин трагедии.

В акимате Туркестанской области сообщили, что по поручению Токаева создана рабочая группа под руководством акима области. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Причины возгорания устанавливаются.