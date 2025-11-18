Омский губернатор сообщил об утечке газа из газопровода и пожаре

В поле возле поселка Ростовка в Омской области произошло возгорание, по предварительным данным, без пострадавших. Одной из версий случившегося губернатор назвал утечку газа из газопровода.

В Омской области в поле у поселка Ростовка произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.

Предварительно, возгорание произошло из-за утечки газа из газопровода.

Причины произошедшего выясняются, добавил Хоценко.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, взрыв прозвучал в квартале Врубелево, зарево от пожара было видно за несколько километров.