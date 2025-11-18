Омский губернатор сообщил об утечке газа из газопровода и пожаре
В Омской области в поле у поселка Ростовка произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале глава региона Виталий Хоценко.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил губернатор.
Предварительно, возгорание произошло из-за утечки газа из газопровода.
Причины произошедшего выясняются, добавил Хоценко.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, взрыв прозвучал в квартале Врубелево, зарево от пожара было видно за несколько километров.
