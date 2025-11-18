Министр нацбезопасности Израиля призвал к аресту президента Палестины

В случае признания Палестины в ООН Тель-Авив должен перейти к силовым мерам против руководства Палестинской администрации, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Соответствующий комментарий опубликован в телеграм-канале политика.

В своем заявлении Бен-Гвир раскритиковал обсуждение в Совбезе ООН инициативы, связанной с «путем к палестинскому государству», и заявил, что создание такого государства представляет угрозу для Израиля. Он подчеркнул, что нынешнее руководство Палестинской администрации, по его мнению, поддерживает действия террористических группировок.

Министр призвал израильские власти жестко реагировать в случае политического продвижения инициативы в ООН.

«Если они ускорят признание палестинского террористического государства, и ООН признает палестинское государство, необходимо отдать приказ о целенаправленных убийствах высокопоставленных должностных лиц Палестинской администрации <...> а также арестовать Абу Мазена (президент Палестины Махмуд Аббас. — РБК) — для него уготована темница в тюрьме Кезиот», — заявил Бен-Гвир.

В настоящее время более 150 государств, включая Россию, признают независимость Палестины. В сентябре к ним присоединились Франция, Великобритания, Канада, Португалия и Австралия. Израиль при этом последовательно выступает против создания палестинского государства.

В середине ноября глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не допустит образования палестинского государства и намерена полностью демилитаризовать сектор Газа. По его словам, Израиль самостоятельно займется разоружением ХАМАС на территориях анклава, находящихся под его контролем, а в остальных районах эту функцию будут выполнять международные силы или израильская армия.

С 10 октября в Газе действует соглашение о прекращении огня. Израиль и ХАМАС продолжают обмен телами погибших и удерживаемых заложников: Израиль недавно получил тело своего солдата, погибшего в 2014 году, а 3 ноября ХАМАС передал тела еще трех израильтян.