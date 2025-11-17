Визовый центр Португалии предупредил об отсутствии слотов до конца года

Фото: Визовый центр Португалии

Оператор визовых центров Португалии в России BLS International сообщил, что учреждения прекратили прием заявлений на 2025 год. Это следует из сообщения, опубликованного на его сайте.

«Обращаем ваше внимание, что в 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений», — говорится в публикации.

Информация о новых датах подачи заявления в 2026 году появится на сайте BLS. Представители компании принесли извинения за причиненные неудобства.

В начале ноября Еврокомиссия ввела запрет на выдачу россиянам новых многократных виз, что означает необходимость оформлять новую визу перед каждой поездкой в ЕС. Действующие мультивизы сохраняют силу, однако новые заявления будут проходить усиленную проверку.

При этом предусмотрены исключения для заявителей, которым требуется регулярно посещать ЕС и которые могут подтвердить свою благонадежность. Многократные визы сроком на один год смогут получать супруги, их дети младше 21 года и родители россиян, законно проживающих в ЕС, если за предыдущие два года они законно использовали три визы. Транспортные работники, включая моряков, водителей грузовиков и автобусов, а также членов железнодорожных бригад, смогут рассчитывать на визы сроком до девяти месяцев при условии законного использования двух виз за два года.

Для независимых журналистов, правозащитников и других уязвимых категорий, государства ЕС смогут оформлять многократные визы сроком до пяти лет.

В настоящий момент десять из двадцати девяти стран шенгенской зоны не выдают визы гражданам России и не принимают ранее выданные визы других стран Шенгенского соглашения для въезда на свою территорию.