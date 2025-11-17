ЕС изменил правила приостановки безвизового режима с третьими странами
Совет Европейского союза поддержал реформу, упрощающую отмену права на безвизовый режим с ЕС для третьих стран.
Европарламент (ЕП) одобрил обновленный механизм по приостановке права на безвизовый режим с ЕС для 61 страны в октябре. Сегодня граждане этих стран могут въезжать в Шенгенскую зону без визы для краткосрочного пребывания до 90 дней. Речь идет в том числе о Грузии и Израиле.
«Совет окончательно одобрил обновление механизма ЕС по приостановке безвизовых поездок для граждан третьих стран, которым не требуется виза при поездке в Шенгенскую зону», — говорится в заявлении.
Среди ключевых изменений — введение новых оснований для приостановки безвизового режима. Так, ЕС сможет лишить страну безвизового статуса из-за нарушений прав человека или если она не соответствует визовой политике, использует схемы гражданства за инвестиции.
Порог для срабатывания механизма приостановки также снизили с 50% до 30% по таким показателям, как рост отказов во въезде, превышение сроков пребывания, заявления на убежище и серьезные уголовные преступления.
Совет ЕС считает, что новые правила позволят ЕС быстрее и эффективнее реагировать на случаи злоупотребления безвизовыми поездками или угрозы интересам европейцев.
В заявлении также говорится, что первоначальный срок приостановки будет увеличен с 9 до 12 месяцев, с возможным продлением на 24 месяца вместо прежних 18. Это даст ЕС больше времени для переговоров с третьей страной и устранения проблем до окончательного отказа от безвизового режима, говорится в заявлении.
Регламент вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС и станет обязательным для всех стран-членов. Механизм действует с 2013 года и был применен лишь однажды — в 2024 году к Вануату.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия планирует ввести в действие новый визовый механизм, чтобы давлением через него попытаться заставить Грузию вернуться на путь интеграции в Евросоюз.
Грузия стала кандидатом на вступление в ЕС в декабре 2023 года. Отношения Тбилиси с Брюсселем испортились в апреле 2024-го на фоне одобрения закона об иноагентах. ЕС также критикует грузинские власти за действия в отношении тех, кто выходит на антиправительственные протесты.
В докладе по Грузии, представленном департаментом Кос на саммите по вопросам расширения ЕС в Брюсселе 4 ноября, говорится, что Еврокомиссия считает страну «номинальным» кандидатом на членство из-за «отступления от демократии».
