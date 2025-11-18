В Демократической Республике Конго загорелся самолет с министром. Видео
Самолет с министром горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго (ДРК) Луи Кабамбой загорелся, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Israel Hayom.
Пассажирами были также члены делегации министра, которые посещали место катастрофы, при которой из-за оползня, случившегося на медном руднике Каландо, погибли по меньшей мере 32 человек.
Министр и все чиновники успешно эвакуировались из самолета. Как отметил советник по коммуникациям Айзек Ньембо, пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая