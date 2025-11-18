В Демократической Республике Конго загорелся самолет с министром. Видео

Video

Самолет с министром горнодобывающей промышленности Демократической Республики Конго (ДРК) Луи Кабамбой загорелся, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Israel Hayom.

Пассажирами были также члены делегации министра, которые посещали место катастрофы, при которой из-за оползня, случившегося на медном руднике Каландо, погибли по меньшей мере 32 человек.

Министр и все чиновники успешно эвакуировались из самолета. Как отметил советник по коммуникациям Айзек Ньембо, пострадавших нет.