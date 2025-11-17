 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Конго из-за оползня на руднике погибли более 30 человек

RFI: в Конго из-за оползня на руднике погибли более тридцати человек

В Конго из-за оползня на руднике погибли более 30 человек
На юго-востоке Конго из-за оползня, случившегося на медном руднике Каландо погибли по меньшей мере 32 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Луалаба Фифи Массука, передает французская радиостанция RFI.

На шахте были не только рабочие горнодобывающей компании, но и нелегальные шахтеры. Причиной катастрофы, по словам губернатора, стал дождь, который ослабил грунт. Об этом же сообщил министр внутренних дел провинции Рой Каумба Майонде.

«Несмотря на формальный запрет на доступ к участку из-за проливных дождей и риска оползней, нелегальные шахтеры прорвались в карьер», — передает его заявление SudOuest.fr.

Как сообщает RFI со ссылкой на источники, инцидент мог быть результатом конфликта между рабочими и военными, охраняющими место добычи. Они открыли огонь, чтобы разогнать шахтеров-кустарников, что привело к обрушению моста и оползню.

В Судане более 1 тыс. человек погибли в результате оползня
Общество
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Ассоциация шахтеров-кустарников региона сообщила, что количество погибших уже превысило 49 человек, передает радиостанция.

Александра Озерова
ДР Конго оползень погибшие шахта
