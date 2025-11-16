Умерла блогер Ирина Небога, которая пять лет боролась с раком

Ирина Небога (Фото: neneboga / Telegram)

Умерла 21-летняя TikTok-блогер Ирина Небога (настоящая фамилия — Антонова), об этом говорится в сообщении в ее телеграм-канале.

Пост написан от ее собственного имени.

«Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — говорится в сообщении.

Команда блогера уточнила, что девушке «дважды удалось» одолеть болезнь, однако в третий раз ей «не повезло».

У Ирины Небоги было 1,2 млн подписчиков в TikTok. Пять лет девушка боролась с раком. В 16 лет ей диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль скелета. Блогер вышла в ремиссию.

Однако в 20 лет во время одного из обследований врачи обнаружили у нее метастазы в черепе. Пораженную опухолью часть удалили. Небога вышла в ремиссию второй раз. В 2024 году девушка сообщила, что у нее опять начался рецидив.