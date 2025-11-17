 Перейти к основному контенту
0

Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем гражданкам России, указ главы государства опубликован на официальном портале правовых документов.

В документе говорится, что звание присвоено «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Звания удостоены Светлана Курочкина из Кемеровской области, Ирина Маховая и Наталия Небогатова из Ленинградской области и Лукина Черняк из Свердловской области.

Власти предложили ежемесячно выплачивать матерям-героиням более ₽70 тыс.
Политика
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

14 ноября Путин присвоил звание «Мать-героиня» другим россиянкам из Свердловской и Тульской областей.

«Мать-героиня» — это звание, которое могут получить женщины, родившие и воспитавшие не менее десяти детей. В системе государственных наград России оно относится к категории высших, наряду с «Героем труда» и «Героем России». В мае Путин в режиме видеоконференции провел встречу с матерями, удостоенными звания «мать-героиня» и членами их семей.

Всего на встрече присутствовали девять многодетных семей из Свердловской области, Республики Крым, Рязанской области, Калининградской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Кемеровской области — Кузбасса, Еврейской автономной области и Запорожской области.

