Комитет Госдумы поддержал увеличение МРОТ в 2026 году

Комитет Госдумы поддержал увеличение МРОТ в 2026 году до 27 093 рублей в месяц
Фото: Олег Яковлев / РБК
Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе парламента.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 1026183-8 «О внесении изменения в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», — говорится в тексте решения комитета.

Законопроект и материалы к нему будут направлены в совет Думы для включения его в порядок рассмотрения 18 ноября 2025 года. После принятия закона Госдумой он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России.

Life
Фото:Андрей Любимов / РБК

В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал повышение МРОТ более чем на 20% с января 2026 года. «Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года и составит 27 093 руб. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек», — заявил он на заседании правительства.

Сегодня МРОТ составляет 22 440 руб. Согласно законодательству, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, который с 1 января 2025 года установлен в размере 17 733 р. в месяц.

