 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки

ФССП: немец смелым, но не удачным способом вывозил слитки из России

Судебные приставы Псковской области передали партию золотых слитков на 108 млн руб. в казну государства. Ранее гражданин Германии попытался вывезти 21 слиток из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Инцидент произошел еще в 2024 году на автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Как отмечают в управлении, 59-летний немец выбрал «смелый, но не самый удачный способ» провоза золота через границу. Таможенники остановили для досмотра Mercedes-Benz с немецкими номерами. В машине они нашли тайник.

Под выдвижной полкой автодома лежали 12 золотых слитков. Еще девять слитков были спрятаны среди вещей в дорожной сумке. Весь драгоценный металл был высшей пробы (99,9%) и имел клеймо известного производителя — Degussa Feingold. Общий вес изъятого золота составил более 13 кг.

На Дальнем Востоке пресечена контрабанда слитков драгметаллов

Суд конфисковал золото в пользу государства, а исполнительный документ направили приставам. Те выехали на склад, где хранилось изъятое имущество, и официально передали слитки в доход бюджета.

В конце сентября таможенная служба предотвратила незаконный вывоз золотых слитков стоимостью почти 22 млн руб. в пункте пропуска Забайкальск, сообщили в ведомстве.

Ценный товар иностранный водитель спрятал в тайнике автобуса, отправлявшегося в Китай. Сотрудники таможни обнаружили четыре металлических слитка общим весом 2,4 кг при таможенном досмотре автобуса в специально оборудованном тайнике между полом и багажным отделением. Согласно экспертизе, слитки кустарного производства состояли из сплава золота (2,2 кг) и серебра (146 г), общая стоимость которых превышала 21,9 млн руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Золото слитки контрабанда доходы судебные приставы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии Политика, 15:24
Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов Политика, 15:23
Hyundai зарегистрировал в России несколько товарных знаков Авто, 15:22
Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России Политика, 15:21
На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве Политика, 15:19
ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки Общество, 15:17
Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией Политика, 15:16
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Путин освободил от уплаты НДС процентов по вкладам в драгметаллах Инвестиции, 15:12
В США отменили сокращения домашних рейсов из-за шатдауна Политика, 15:08
Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга Политика, 15:06
Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли Недвижимость, 15:06
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 15:05
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03