ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки

Судебные приставы Псковской области передали партию золотых слитков на 108 млн руб. в казну государства. Ранее гражданин Германии попытался вывезти 21 слиток из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Инцидент произошел еще в 2024 году на автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Как отмечают в управлении, 59-летний немец выбрал «смелый, но не самый удачный способ» провоза золота через границу. Таможенники остановили для досмотра Mercedes-Benz с немецкими номерами. В машине они нашли тайник.

Под выдвижной полкой автодома лежали 12 золотых слитков. Еще девять слитков были спрятаны среди вещей в дорожной сумке. Весь драгоценный металл был высшей пробы (99,9%) и имел клеймо известного производителя — Degussa Feingold. Общий вес изъятого золота составил более 13 кг.

Суд конфисковал золото в пользу государства, а исполнительный документ направили приставам. Те выехали на склад, где хранилось изъятое имущество, и официально передали слитки в доход бюджета.

В конце сентября таможенная служба предотвратила незаконный вывоз золотых слитков стоимостью почти 22 млн руб. в пункте пропуска Забайкальск, сообщили в ведомстве.

Ценный товар иностранный водитель спрятал в тайнике автобуса, отправлявшегося в Китай. Сотрудники таможни обнаружили четыре металлических слитка общим весом 2,4 кг при таможенном досмотре автобуса в специально оборудованном тайнике между полом и багажным отделением. Согласно экспертизе, слитки кустарного производства состояли из сплава золота (2,2 кг) и серебра (146 г), общая стоимость которых превышала 21,9 млн руб.