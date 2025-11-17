ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки
Судебные приставы Псковской области передали партию золотых слитков на 108 млн руб. в казну государства. Ранее гражданин Германии попытался вывезти 21 слиток из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Инцидент произошел еще в 2024 году на автомобильном пункте пропуска «Шумилкино». Как отмечают в управлении, 59-летний немец выбрал «смелый, но не самый удачный способ» провоза золота через границу. Таможенники остановили для досмотра Mercedes-Benz с немецкими номерами. В машине они нашли тайник.
Под выдвижной полкой автодома лежали 12 золотых слитков. Еще девять слитков были спрятаны среди вещей в дорожной сумке. Весь драгоценный металл был высшей пробы (99,9%) и имел клеймо известного производителя — Degussa Feingold. Общий вес изъятого золота составил более 13 кг.
Суд конфисковал золото в пользу государства, а исполнительный документ направили приставам. Те выехали на склад, где хранилось изъятое имущество, и официально передали слитки в доход бюджета.
В конце сентября таможенная служба предотвратила незаконный вывоз золотых слитков стоимостью почти 22 млн руб. в пункте пропуска Забайкальск, сообщили в ведомстве.
Ценный товар иностранный водитель спрятал в тайнике автобуса, отправлявшегося в Китай. Сотрудники таможни обнаружили четыре металлических слитка общим весом 2,4 кг при таможенном досмотре автобуса в специально оборудованном тайнике между полом и багажным отделением. Согласно экспертизе, слитки кустарного производства состояли из сплава золота (2,2 кг) и серебра (146 г), общая стоимость которых превышала 21,9 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России