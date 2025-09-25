На границе с Китаем в тайнике автобуса нашли слитки золота на ₽22 млн
Федеральная таможенная служба (ФТС) предотвратила незаконный вывоз золотых слитков стоимостью почти 22 млн руб. в пункте пропуска Забайкальск, сообщили в ведомстве.
Ценный товар иностранный водитель спрятал в тайнике автобуса, отправлявшегося в Китай. Сотрудники таможни обнаружили четыре металлических слитка общим весом 2,4 кг при таможенном досмотре автобуса в специально оборудованном тайнике между полом и багажным отделением, отметили в ФТС.
Согласно экспертизе, слитки кустарного производства состояли из сплава золота (2,2 кг) и серебра (146 г), общая стоимость которых превышала 21,9 млн руб.
Водитель автобуса признал, что за денежное вознаграждение перевозил ценности по просьбе неустановленного лица, сознательно укрыв их от таможенного контроля, добавили в ФТС.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных ресурсов), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
В апреле таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи с оценочной стоимостью 8,6 млн руб. Украшение весом 2 кг заметили в сумке иностранца на таможенном контроле. Экспертиза установила, что цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием.
